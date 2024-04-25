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Симферопольцев приглашают принять участие во Всероссийском субботнике

Симферопольцев приглашают принять участие во Всероссийском субботнике

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 16:20 25.04.2024

27 апреля в Симферополе состоится Всероссийский субботник, в рамках которого все желающие смогут помочь привести в порядок общественные пространства, участвующие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Локации проведения субботника:-

  • Детский парк;
  • Сквер им. Дыбенко;
  • Парк им. Т.Ю. Шевченко;
  • Бульвар им. Ленина.

Здесь же можно будет пообщаться с волонтерами и выбрать одну из трех территорий, претендующих на благоустройство в 2025 году.

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Проголосовать за понравившийся вариант преображения крымской столицы может любой житель Симферополя старше 14 лет при помощи волонтеров проекта или самостоятельно по ссылке.

Голосование проходит на федеральной платформе «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.

Администрация города приглашает присоединиться к марафону чистоты всех жителей и гостей Симферополя!

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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