Симферопольцы отправили очередную партию дров для обогрева военнослужащих СВО

Военные подчеркивают важность такой поддержки зимой, особенно в полевых условиях. Акция «Блиндажи в тепле» организована Общероссийским народным фронтом Республики Крым в сотрудничестве с учреждением «Парки столицы».

Предварительно сотрудники «Парков столицы» проводят отбор дров и распиливают их для удобной погрузки и транспортировки.

Дрова получают из аварийных и сухих деревьев, которые были удалены с территории парков Симферополя на основании обследований специалистов и выданных порубочных билетов.

источник: пресс-служба администрации Симферополя