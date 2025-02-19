фото: пресс-служба администрации Симферополя
Симферопольцы отправили очередную партию дров для обогрева военнослужащих СВО
Опубликовал: КрымPRESS
в Жизнь в Республике
14:20 19.02.2025
Крым и Донбасс 2025-02-19
Военные подчеркивают важность такой поддержки зимой, особенно в полевых условиях. Акция «Блиндажи в тепле» организована Общероссийским народным фронтом Республики Крым в сотрудничестве с учреждением «Парки столицы».
Предварительно сотрудники «Парков столицы» проводят отбор дров и распиливают их для удобной погрузки и транспортировки.
Дрова получают из аварийных и сухих деревьев, которые были удалены с территории парков Симферополя на основании обследований специалистов и выданных порубочных билетов.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
0
0
голоса
Оцените материал
Просмотры: 9
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс