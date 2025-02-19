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Симферопольцы отправили очередную партию дров для обогрева военнослужащих СВО
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольцы отправили очередную партию дров для обогрева военнослужащих СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:20 19.02.2025

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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