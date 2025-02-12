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Симферопольцы подозревают в убийстве матери

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:55 12.02.2025

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило сообщение от 35-летней жительницы одного из сел Симферопольского района об обнаружении трупа.

Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции обнаружена 53-летняя женщина с видимыми признаками насильственной смерти. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, который является сыном погибшей.

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Как пояснил злоумышленник, на фоне возникшей между родственниками конфликтной ситуации он несколько раз нанес матери телесные повреждения, а в последствии задушил ее.

Материалы проверки переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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