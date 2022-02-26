Симферопольцы собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов рассказал о работе пунктов сбора гуманитарной помощи за неделю. Напомним, с 21 февраля в крымской столице организованы пункты сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день на территории города функционируют 3 пункта, организованные на базе МУП «Метроград»:

Ул. Субхи, 4, администрация Центрального рынка; Ул. Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка; Ул. Залесская, 97, администрация Залесского рынка.

Время приёма помощи ежедневно с 9:00 до 14:00.

Для женщин, детей и лиц пожилого возраста Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были покинуть места своего проживания, идёт сбор необходимых продуктов питания, средств личной гигиены, одежды и предметов первой необходимости. За текущую неделю собрано порядка 5 тонн необходимых принадлежностей. Сегодня груз будет сформирован и отправлен непосредственно в места расположения беженцев, — сообщил Максим Балахонов.

Перечень достаточно обширен: продукты питания, в том числе детские; консервированные продукты, крупы; канцелярские товары; одежда; постельные принадлежности; средства личной гигиены и детские игрушки.

Все товары сортируются по отдельным категориям, упаковываются и направляются в республиканский штаб. В работе активно помогают добровольцы — студенты Крымского многопрофильного колледжа. Помощь в тяжелые минуты для граждан ДНР и ЛНР оказывают жители Симферополя, а также представители бизнеса.

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