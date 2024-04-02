«Символ бессмертия»: в Херсонесе Таврическом — новая капсульная выставка

В Международный день птиц в здании Византийской экспозиции музея-заповедника открылась выставка одного предмета «Символ бессмертия». На ней представлена чаша XIII в. с изображением павлина из раскопок жилой усадьбы Херсонеса Таврического.

Чаша изготовлена из красной глины, имеет кольцевой поддон и вертикальный бортик. На внутренней поверхности, покрытой глазурью, можно увидеть павлина, нарисованного тонкими гравированными линиями, подцвеченными зеленой и коричневой краской. Павлин на чаше был изображен не случайно: он имел символическое значение как в античном, так и в христианском искусстве. В античности эта птица была атрибутом Геры (Юноны) – супруги верховного бога Олимпа Зевса (Юпитера). В Древнем Риме павлин также являлся личной эмблемой императрицы и ее дочерей.

В христианстве павлин считался положительным символом. Его роскошный хвост, окрашенный во всевозможные цвета, воспринимался как универсальный признак единства Бытия. В представлениях древних мясо этой птицы было нетленным, а в христианской культуре она стала символом бессмертия и Воскресения Христова. Изображения павлинов, пьющих из чаши, воспринимались как знак духовного возрождения; павлины, несущие гирлянду, символизировали победу над смертью. Образ данной птицы неоднократно встречается и среди памятников Херсонеса, в том числе в росписях склепов, на мозаичных полах храмов и на изделиях из поливной керамики, одно из которых представлено на капсульной выставке, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Увидеть уникальный артефакт ‒ чашу с изображением павлина ‒ можно в Византийской экспозиции музея-заповедника со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, вход свободный. Выставка «Символ бессмертия» открыта до 28 апреля.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»