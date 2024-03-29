«Синька – зло». В Саках нетрезвый дядя «станцевал» на иномарке соседа

И «на деньги попал» и под статью угодил.

В Саках сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали мужчину, повредившего автомобиль.

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило сообщение от жителя Сакского района, который рассказал, что неизвестный мужчина разбил лобовое стекло припаркованной на улице иномарке. Сумма ущерба составила 159 тысяч рублей. Уже на следующий день сотрудники патрульно-постовой службы установили и задержали злоумышленника в г. Саки. Им оказался 34-летний односельчанин потерпевшего, — рассказали в МВД по РК.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил чужой автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.