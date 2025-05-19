Синоптики: дождь с песком не дойдет из Крыма до Москвы

Дождь с песком, который ранее фиксировался в Крыму, не дойдет до центра европейской России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождь с песком, так называемая пыльная буря, поднялась в Северной Африке и перенеслась вчера по южной периферии циклона, до юга европейской России, до Крыма. <…> До Москвы явление не дойдет, столица может чувствовать себя спокойно, — сказал он.

Вильфанд пояснил, что такое явление — редкость. Оно возникает из-за движения воздушных масс из пустынных регионов до субъектов, где происходят конвективные процессы. Тогда с влажностью воздуха частицы пыли способствуют формированию дождя и выпадает дождь с песком.

источник: ТАСС