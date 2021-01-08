Синоптики говорят — будут дожди, а потом и снег. Погода в Крыму

В субботу в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди.

Местами очень сильные, усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в северных, восточных районах и в горах вероятны туманы. Температура воздуха ночью +1…+6° на ЮБК до 9°, днем составит +6…+11°. В воскресенье в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, температура воздуха понизится на 4-6 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .