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Синоптики говорят - будут дожди, а потом и снег. Погода в Крыму
фото: benralexander (pixabay.com)

Синоптики говорят — будут дожди, а потом и снег. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:04 08.01.2021

В субботу в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди.

Местами очень сильные, усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в северных, восточных районах и в горах вероятны туманы. Температура воздуха ночью +1…+6° на ЮБК до 9°, днем составит +6…+11°. В воскресенье в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, температура воздуха понизится на 4-6 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Синоптики говорят - будут дожди, а потом и снег. Погода в Крыму

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