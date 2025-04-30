Синоптики грозят крымчанам на Первомай заморозками

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 мая в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2 градусов, — говорится в сообщении.

В сложившейся ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цвета и почек ранних косточковых культур.

В МЧС рекомендуют принять меры по защите насаждений, в частности, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Накануне в Крыму также действовало штормовое предупреждение из-за заморозков, которые, по информации синоптиков, достигали четырех градусов мороза.

источник: РИА Новости Крым