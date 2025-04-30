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Синоптики грозят крымчанам на Первомай заморозками
фото: pikist.com

Синоптики грозят крымчанам на Первомай заморозками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:34 30.04.2025

Первого мая в Крыму ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 мая в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2 градусов, — говорится в сообщении.

В сложившейся ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цвета и почек ранних косточковых культур.

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В МЧС рекомендуют принять меры по защите насаждений, в частности, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Накануне в Крыму также действовало штормовое предупреждение из-за заморозков, которые, по информации синоптиков, достигали четырех градусов мороза.

источник: РИА Новости Крым 

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