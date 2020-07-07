Синоптики и МЧС предупреждают: на Юге России – до 43 градусов жары

Сильная жара до 40-43 градусов ожидается в ближайшие дни в регионах Южного федерального округа. Практически, везде на Юге России объявлены экстренные предупреждения.

Самая сильная жара ожидается 8 июля в Калмыкии – до 43 градусов. В Волгоградской, Астраханской областях, в Крыму — ожидается температура воздуха до 42 градусов, в Ростовской области воздух прогреется до 41 градуса, в Астраханской и Краснодарском крае – до плюс 39 градусов, сообщает ТАСС .

В региональных МЧС также отметили, что в связи с повышением температуры повышается риск возникновения пожаров, рекомендуется воздержаться от разведения костров на природе, не выжигать сухую траву. Также в МЧС акцентировали внимание на возможный перегрев организма, чтобы его избежать, необходимо надевать головные уборы, избегать прямых солнечных лучей, отказаться от физических нагрузок и исключить употребление алкогольных напитков.

Также в регионах сотрудники ДПС напоминают водителям об опасности переутомления и рисках перегрева организма.

Незначительное снижение температурных показателей ожидается на следующей неделе.

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