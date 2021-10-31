Синоптики – о погоде в начале ноября. В Крыму — тепло

Ночные морозы в азиатской части России в ближайшие дни будут достигать -10…-15 градусов, а вот на европейской территории страны, в том числе на юге и в Крыму следует ожидать теплую погоду. Об этом сообщил 31 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС .

Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на 5–6 градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до -10…-15 градусов, — сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, днем температура воздуха в этой части страны также будет ниже нуля, тогда как на юге европейской части России установится теплая погода.

Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21–23 градуса, замечательная температура. В Крыму — примерно плюс 17–18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне, — заключил он.

По словам синоптика, средняя температура в Европейской части России в начале ноября достигнет 14 градусов. По его словам, это связано с формированием циклона на севере, а на юге антициклона. Вероятно, он принесет на юг (и в Крым, в том числе) дожди. Словом, Крым ждет вполне комфортное начало ноября: днем до +18+20, ночью до +5 +8 С. Ну и кратковременные дожди возможны.

Да и в целом на ноябрь прогнозы для крымчан оптимистичны. Месйц обещает быть достаточно теплым, а зима наступит позже обычного. Такой прогноз в эфире радио « Спутник в Крыму » дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Если анализировать в целом ноябрь, по температурному фону ожидается существенное превышение над климатической нормой. В среднем где-то по месяцу на 1-2 градуса выше, чем должно быть по многолетним значениям. Например, для Симферополя ночная норма в ноябре по температуре 2,7 градуса тепла, дневная — 11,1. По количеству осадков — 44 мм. Сопоставляем цифры и прикидываем, как это все будет, — отметил Тишковец.

Что касается количества осадков, по его словам, нормативные значения ожидаются только для северо-западной части полуострова, на остальной части Крыма специалист ожидает недобор осадков до 20-40% от положенной нормы. При этом зима в этом году задержится и вероятнее всего будет довольно мягкой.

Подробнее о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО .