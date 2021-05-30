Синоптики – о «потопе» в Симферополе: просто майский дождь

Синоптики прокомментировали субботний ливень и «потоп» в Симферополе. Специалисты говорят: ничего необычного для этого времени год не произошло. Дождь был сильным, но не «тропическим».

Очень сильный ливень прошел в Симферополе, в центральном районе Крыма прошли сильные дожди. Особых ущербов ливень не нанес. В Симферополе выпало 30 мм осадков за час, вторая метеостанция у нас в аэропорту, там выпало 40 мм осадков за 4 часа. Месячной нормы осадки в Симферополе еще не достигли, – рассказала ИА «Крыминформ» руководитель ФГУП «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

Она уточнила, что такие погодные явления в Крыму характерны для конца весны – начала лета:

С мая по сентябрь такие ситуации для Крыма являются нормой. Ничего необычного нет. Такие грозы и ливни летом могут быть часто, но они локальные.

В то же время, по ее словам, выпавшие осадки полнят запас крымских водохранилищ (особенно Симферопольского).

Почему же произошел «потоп»? 30 мм осадков, выпавших в крымской столице – не так уж и много. Просто не справилась ливневая канализация. Традиционно пострадали «низины» города: район железнодорожного вокзала, ул. Ракетной, Евпаторийского шоссе. Другое дело, почему вода смывала целые пласты асфальта (свежего), почему засбоили канализационные насосы в новом республиканском медцентре им. Семашко, почему уличные ливневки оказались забиты даже не землей и ветками, а бытовым мусором, почему привычные решетки ливневой канализации оказались заменены люками и по факту задраены наглухо, почему аварийные деревья не были ни спилены, ни ограждены…

У коммунальных служб есть время на устранение последствий непогоды и «работу над ошибками», тем более, что дожди Крым «не отпустят» ни сегодня, ни в первые дни календарного лета.

По информации синоптиков, сегодня в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. В последний день мая и в первых числах июня также вероятны осадки. Подробнее о погоде на полуострове — ЗДЕСЬ