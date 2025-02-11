Синоптики обещают Крыму морозы до конца недели

Морозная погода сохранится в Республике Крым как минимум до конца недели, в субботу и воскресенье снова ожидаются штормовой ветер и сильные осадки в виде дождя и сильного снега. Об этом

На текущей неделе температура воздуха ночью будет 2-7 градусов мороза, в отдельные дни 3-8 градусов мороза. Дневные температуры воздуха составят 2-3 градуса тепла. В пятницу, 14 февраля, днем будет уже 1-6 градусов тепла: день теплый, а ночь по-прежнему холодная, 2-7 градусов мороза. В субботу и воскресенье холодный фронтальный раздел опять коренным образом изменит ситуацию на полуострове. В субботу ждем дождь, снег, мокрый снег. Ночью в воскресенье и утром очень сильный снег, отложения мокрого снега, усиление ветра до штормового значения — 15-20 м/с, — рассказала она.

В воскресенье ночью температура опустится до 10 градусов мороза, днем — до 5 градусов мороза.

Новогодние праздники отметились в Республике Крым теплой погодой. Дневные температуры достигали плюс 10-15 градусов, что на 6-8 градусов выше климатической нормы. Похолодание фиксировалось в середине января, однако окончательно зима пришла на территорию Крымского полуострова 2 февраля. Температура понизилась до минусовой, количество осадков выросло. Штормовые предупреждения были объявлены на полуострове на 6-7 февраля, погодные условия спровоцировали аварии на электросетях.

источник: ТАСС