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Синоптики предупреждают о скором резком похолодании. Причем во всей России
Фото: cocoparisienne, pixabay.com

Синоптики предупреждают о скором резком похолодании. Причем во всей России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 18.12.2021

Крымчане, мечтавшие о морозной зиме, получат ее на следующей неделе. Мягкая погода начала декабря скоро сменится сильным похолоданием. Причем по всей России.

Перемещение серии «ныряющих» циклонов с Норвежского моря в центр Европейской части России и далее в Поволжье и на Урал приведет к понижению температуры в большинстве районов с 18 по 25 декабря, сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В ряде регионов прогнозируется установление аномально холодной погоды со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

21-22 декабря холодный воздух распространится на территорию Южного федерального округа. В Нижнем Поволжье и Ростовской области в эти дни температура понизится ночью до -20…-13 градусов, днем до -15…-11 градусов; на севере Краснодарского края ночью будет до -10…-5 градусов, днем — до -6…-1 градуса.

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В Крыму 21-22 декабря похолодает ночью до -8…-3, днем будет от -2 до +3. При похолодании среднесуточная температура ожидается ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

По предварительным расчетам, холодная, местами аномально холодная погода сохранится до 25 декабря.

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

Синоптики предупреждают о скором резком похолодании. Причем во всей России

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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