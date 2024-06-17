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Синоптики про непогоду в Севастополе: был просто сильный дождь
фото: pikist.com

Синоптики про непогоду в Севастополе: был просто сильный дождь

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:12 17.06.2024

Прошедший в Севастополе 14 и 15 июня сильный дождь, названный на некоторых интернет-ресурсах ливнем века, фактически таковым не был. В Севастопольском Центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили «Севастопольской газете», что за вечер 14 июня и ночь 15 июня всего выпало 28 мм осадков, что квалифицируется специалистами, как сильный дождь и опасное природное явление. Еще 4 мм осадков выпало в течение 15 июня. Общее количество выпавших осадков оказалось очень близким к месячной норме, которая составляет 38 мм.

Это не ливень века. В ноябре 2023 года в Севастополе в течение суток выпало почти 80 мм осадков, — несколько успокоили синоптики.

По их словам, это был обычный для нашего лета сильный дождь, который случается каждый июнь.

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В ближайшее время лето вернет себе свои права. Дождей пока больше не ожидается, а столбик термометра медленно, но верно поползет вверх. 18 июня днем воздух прогреется до 29 градусов, на следующий день — до 30, с перспективой и дальнейшего потепления. Ближайший небольшой дождик может случиться 19 июня.

источник: «Севастопольская газета»

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