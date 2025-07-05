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Синоптики: в Крыму начинается настоящее лето
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Синоптики: в Крыму начинается настоящее лето

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:57 05.07.2025

Эти выходные в Крыму обещают быть сухими и жаркими, прохладное начало июля реабилитируется с лихвой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В субботу антициклон расправит свои крылья, и куполом высокого атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья. На небе ни облачка. Ночью +13…18, днем до +28…33 градусов, — рассказал он.

При этом, по словам эксперта, в воскресенье воздух продолжит прогреваться, и июль, который до этого по крымским меркам был относительно прохладным, реабилитируется с лихвой.

В воскресенье ночью уже до +15…20, а днем ожидается +29…34 уже настоящей крепкой жары, — уточнил он.

Накануне замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала РИА Новости Крым, что такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.

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источник: РИА Новости Крым 

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