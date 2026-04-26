Сирены воздушной тревоги в Севастополе теперь будут звучать по-другому

В Севастополе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Такое решение принял оперативный штаб в субботу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Мы изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп, — написал он в мессенджере MAX.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Отбой тревоги как и всегда объявляется три раза по громкоговорителям региональной системы оповещения и отдельным сообщением в моих официальных каналах, — добавил Развожаев.
источник: РИА Новости Крым
