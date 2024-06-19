Система маркировки не дала продать в Республике Крым в мае 16 тысяч раз просроченную молочку

В целом по стране по итогам первого месяца работы разрешительного режима была остановлена продажа более 1,8 млн нелегальной и просроченной молочной продукции во всей рознице, подключенной к режиму. Большинство блокировок пришлось молочку, которая не введена в оборот – 29% (549 тыс. блокировок), а 26% – на товары с признаками контрафакта. На просрочку пришлось 18% – в стране не было продано 347,8 тыс. единиц молочной продукции с истекшим сроком годности.

В Республике Крым за май была заблокирована продажа 10,6 тыс. единиц просроченной молочной продукции благодаря системе маркировки.

Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от покупки некачественных или нелегальных товаров. При сканировании маркировки касса магазина обращается к данным системы «Честный знак» для получения сведений о товаре. Если товар просрочен, или запрещен к продаже, или есть признаки контрафакта, касса не даст его продать, – говорит заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

С 1 апреля в стране поэтапно вводится разрешительный режим. Это механизм автоматической блокировки продаж нелегальной и просроченной продукции. Режим действует для табака и пива, с 1 мая запустился для воды и молочной продукции в крупной рознице, но мелкая розница уже добровольно начала передавать данные (для них требование станет обязательно только с сентября).

В ЦРПТ напомнили, что каждый потребитель может проверить подлинность и заявленное качество маркируемого товара через приложение Честный ЗНАК. На данный момент приложение скачали почти 21 миллионов человек, которые проверили более 200 миллионов товаров. Пользователям доступна все информация о товарах, приложение позволяет найти любое лекарство в аптеках и получить в удобном виде инструкции к препаратам, а по молочной продукции можно увидеть путь движения каждого молочного компонента до завода.

Справочно:

В России маркируется 17 групп товаров, проходит 16 экспериментов. Сегодня маркировка охватывает более 19% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению «Честного знака» доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке на четверть, в обуви на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей.

источник: пресс-служба ЦРПТ