Система здравоохранения Севастополя пополнится новым аппаратом МРТ. Под него возводят здание

В Севастополе на улице Гагарина идёт подготовка к установке модульного здания для размещения магнитно-резонансного томографа (МРТ).

Новое оборудование закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На строительной площадке специалисты уже залили фундамент, завезли конструкции для монтажа стен. Установить и запустить новый аппарат МРТ планируется в 2021 году. Севастопольцы смогут пройти обследование на новом оборудовании бесплатно при наличии направления от лечащего врача. Это позволит сделать инструментальную диагностику более доступной для жителей города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия. Основная цель программы – повышение доступности медицинской помощи в Севастополе и реализация национального проекта «Здравоохранение».