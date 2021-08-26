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Система здравоохранения Севастополя пополнится новым аппаратом МРТ. Под него возводят здание
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Система здравоохранения Севастополя пополнится новым аппаратом МРТ. Под него возводят здание

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:06 26.08.2021

В Севастополе на улице Гагарина идёт подготовка к установке модульного здания для размещения магнитно-резонансного томографа (МРТ).

Новое оборудование закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На строительной площадке специалисты уже залили фундамент, завезли конструкции для монтажа стен. Установить и запустить новый аппарат МРТ планируется в 2021 году. Севастопольцы смогут пройти обследование на новом оборудовании бесплатно при наличии направления от лечащего врача.  Это позволит сделать инструментальную диагностику более доступной для жителей города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия. Основная цель программы – повышение доступности медицинской помощи в Севастополе и реализация национального проекта «Здравоохранение».

Система здравоохранения Севастополя пополнится новым аппаратом МРТ. Под него возводят здание

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