Системные семейные расстановки Берта Хеллингера: когда корень всех проблем — в семье

Системные семейные расстановки Берта Хеллингера представляют собой метод работы с семейными системами, который был разработан немецким психотерапевтом Бертом Хеллингером. Этот метод направлен на выявление и разрешение динамик, проблем и блоков в семейных отношениях.
Основные принципы системных семейных расстановок включают в себя следующее:
- работа с семейными системами: Берт Хеллингер настаивал, что члены семьи тесно связаны энергетическими связями и влияют друг на друга. Расстановки позволяют визуализировать эти связи и динамику системы.
- законы системных расстановок: Хеллингер выделил несколько законов, которые характеризуют эти системы. Один из них, например, гласит о том, что каждый член семьи имеет право на свое место, и когда кто-то выходит за рамки своего «естественного» места, это может вызвать проблемы.
- работа с ролями и идентификациями: часто в семьях происходит идентификация членов семьи с теми, кто стал жертвой или кем-то, кто причинил вред. Расстановки могут помочь выявить эти роли и привести их в баланс.
- поиск решений и исцеление: целью системных семейных расстановок является не только выявление проблем, но и поиск путей исцеления и восстановления баланса в семейных отношениях.
Работа с системными семейными расстановками часто проводится в группах. Участники могут представлять семейных членов, а фасилитатор (часто опытный терапевт) организует их пространственное размещение (расстановку) в соответствии с динамикой семьи.
Инструментом для проекции служат не карты, игрушки, картинки и тп, а люди («заместители»). Эти люди и отражают (или «отзеркаливают», как сказали бы приверженцы теории зеркальных нейронов) то, что происходит в бессознательном клиента. Нам становится понятно, в чем причина проблемы и тогда мы можем изменить что-то, что приведет клиента к решению его запроса. А эффективно ли будет это изменение мы также сразу можем наблюдать в процессе этой же расстановки, — поясняют специалисты международного психотерапевтического проекта New Age PSY.
Семейные расстановки — к кому обращаться за помощью
Системные семейные расстановки стоит проводить под руководством квалифицированных и лицензированных специалистов, таких как психотерапевты, психологи или другие профессионалы в области ментального здоровья. Такие специалисты должны иметь опыт работы с методами системной терапии и системными расстановками. Что здесь стоит учитывать:
- консультации и беседы: перед началом сессии системных расстановок многие специалисты предлагают индивидуальные консультации для более глубокого понимания ваших потребностей и целей. Это также может помочь оценить, насколько системные семейные расстановки подходят в конкретном случае.
- профессиональные организации: обратитесь к профессиональным организациям в области психотерапии или системной терапии, чтобы получить рекомендации и информацию о квалифицированных специалистах.
- отзывы других клиентов и рекомендации могут также быть полезными при выборе специалиста.
Важно найти профессионала, с которым вы чувствуете себя комфортно и у которого есть опыт работы с методами системной терапии!
Семейные расстановки Берта Хеллингера — когда в помощь
Методы системных семейных расстановок могут быть полезными для людей, сталкивающихся с различными семейными или межличностными проблемами, а также для тех, кто стремится лучше понять динамику своих отношений и работать над их улучшением. Конкретные причины обращения за помощью могут включать:
- семейные конфликты: проблемы в семье, например, конфликты между родителями и детьми, супругами или другими членами семьи, могут быть объектом работы в системных семейных расстановках.
- личные отношения: если есть проблемы в личных отношениях, например, с партнером или другими близкими людьми, системные семейные расстановки могут помочь выявить и разрешить эти проблемы.
- трудности с межличностной коммуникацией: метод может быть полезен, если возникают трудности в общении с другими людьми или если ваши отношения сталкиваются с постоянными трудностями.
- проблемы с идентичностью и самооценкой: системные семейные расстановки также могут помочь в разрешении вопросов, связанных с идентичностью, самооценкой и личным развитием.
- травмы и потери: люди, сталкивающиеся с травмами или потерями, могут находить поддержку и понимание в рамках системных семейных расстановок.
Впрочем:
Запросы на расстановку могут быть различны во всех сферах жизни клиента: отношения, деньги, успех, здоровье и бизнес. Конечно у расстановок, как и у любого метода терапии, есть свои ограничения: состояние острого горя (высока степень ретравматизации), различные психические заболевания, а также не рекомендуется делать расстановки в период беременности особенно в 1 триместре, — говорят эксперты New Age PSY.
Отметим, что результаты от системных семейных расстановок могут быть разнообразными и зависят от конкретной ситуации и потребностей человека. Некоторые люди отмечают улучшение отношений, более глубокое понимание динамики семьи и себя, а также возможность принятия более здоровых решений и поведения в отношениях. При этом также стоит учитывать, что успешность метода зависит от сотрудничества клиента и специалиста по расстановкам.
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