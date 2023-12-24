Системные семейные расстановки Берта Хеллингера: когда корень всех проблем — в семье

Системные семейные расстановки Берта Хеллингера представляют собой метод работы с семейными системами, который был разработан немецким психотерапевтом Бертом Хеллингером. Этот метод направлен на выявление и разрешение динамик, проблем и блоков в семейных отношениях.

Основные принципы системных семейных расстановок включают в себя следующее:

работа с семейными системами : Берт Хеллингер настаивал, что члены семьи тесно связаны энергетическими связями и влияют друг на друга. Расстановки позволяют визуализировать эти связи и динамику системы.

: Берт Хеллингер настаивал, что члены семьи тесно связаны энергетическими связями и влияют друг на друга. Расстановки позволяют визуализировать эти связи и динамику системы. законы системных расстановок : Хеллингер выделил несколько законов, которые характеризуют эти системы. Один из них, например, гласит о том, что каждый член семьи имеет право на свое место, и когда кто-то выходит за рамки своего «естественного» места, это может вызвать проблемы.

: Хеллингер выделил несколько законов, которые характеризуют эти системы. Один из них, например, гласит о том, что каждый член семьи имеет право на свое место, и когда кто-то выходит за рамки своего «естественного» места, это может вызвать проблемы. работа с ролями и идентификациями : часто в семьях происходит идентификация членов семьи с теми, кто стал жертвой или кем-то, кто причинил вред. Расстановки могут помочь выявить эти роли и привести их в баланс.

: часто в семьях происходит идентификация членов семьи с теми, кто стал жертвой или кем-то, кто причинил вред. Расстановки могут помочь выявить эти роли и привести их в баланс. поиск решений и исцеление: целью системных семейных расстановок является не только выявление проблем, но и поиск путей исцеления и восстановления баланса в семейных отношениях.

Работа с системными семейными расстановками часто проводится в группах. Участники могут представлять семейных членов, а фасилитатор (часто опытный терапевт) организует их пространственное размещение (расстановку) в соответствии с динамикой семьи.