Систему QR-кодов для вакцинированных хотят ввести в Крыму

По примеру Севастополя и еще 25 регионов страны.

Система QR-кодов для вакцинированных внедряется в Севастополе. В Крыму решили присмотреться к соседям и последовать примеру. Смысл ограничения прост: на культурные мероприятия, в театры и кинотеатры, заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, салоны, бассейны, бани, фитнес-центры модно попасть только при наличии сертификата вакцинации от коронавируса или QR-кода с портала госуслуг, или справки о наличии антител, или отрицательного ПЦР-теста, срок действия которого не превышает 7 дней. Как говорится. Хочешь в кино или кафе, постричься или помыться – иди делай прививку. Власти Крыма подтверждают, опыт QR-кодов изучают.

Задачу такую поставил Глава Республики. Эту работу мы начинаем. Возможно, да, это будет. Такое мероприятие, возможно, будет введено и в Крыму, — заявил сегодня в эфире канала «Крым 24» премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Он подчеркнул, что власти не рассматривают возможность введения локдауна на полуострове.

Постараемся этого не допустить, – сказал Гоцанюк.

В то же время он констатировал, что на данный момент в Крыму от коронавируса провакцинировано только 41% населения, тогда как для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% (раньше говорили, что 60%) взрослого населения.

Премьер-министр Крыма сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о развертывании дополнительных передвижных пунктов вакцинации вблизи торговых центов и супермаркетов, на площадях, а также, возможно, во дворах многоэтажных жилых домов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий введены уже в 26 регионах России. В частности, 22 региона используют QR-коды при посещении мест общественного питания, в 13 субъектах они обязательны при заселении в гостиницы. 25 субъектов Федерации в обмен на показ QR-кода разрешают доступ на спортивные мероприятия.