Системы QR-кодов для учителей в школах не будет

Вопрос о введении QR-кодов для учителей в школах не обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос о такой возможности, передает РИА Новости .

Этот вопрос не обсуждается, — отметил министр.

Такой же ответ он дал на вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса учеников. Сейчас в России идут испытания препарата от COVID-19 для подростков «Спутник V». Кроме того, уменьшенную дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» протестировали на детях в возрасте от 12 до 17 лет.