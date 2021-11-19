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Системы QR-кодов для учителей в школах не будет
Иллюстрация: ВК

Системы QR-кодов для учителей в школах не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:22 19.11.2021

Вопрос о введении QR-кодов для учителей в школах не обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос о такой возможности, передает РИА Новости.

Этот вопрос не обсуждается, — отметил министр.

Такой же ответ он дал на вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса учеников. Сейчас в России идут испытания препарата от COVID-19 для подростков «Спутник V». Кроме того, уменьшенную дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» протестировали на детях в возрасте от 12 до 17 лет.

Системы QR-кодов для учителей в школах не будет

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