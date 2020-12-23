Ситуация на дорогах Крыма — «погодных» происшествий не зафиксировано

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, на территории Республики Крым чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, не зафиксировано, ситуация стабильна.

По состоянию на 9:00 движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, на Ангарском перевале -6 С, без осадков, обработано. На Грушевском перевале: -3 С, без осадков, обработано. Всего от РСЧС на дежурстве находится 121 человек и 67 единиц техники.

По словам Сергея Шахова, специалисты МЧС Республики Крым совместно с Крымским подразделением МЧС России, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами продолжают осуществлять комплекс мероприятий по недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, и обеспечению безопасности жителей и гостей Республики.

Напомним: в случае неблагоприятных погодных условий, возможно временное ограничение движения транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым:

Ограничение движения может действовать в период с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог, движение ограничивается для всех видов механических транспортных средств. Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за устанавливаемыми знаками на дорогах, — отмечает Сергей Шахов.

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В свою очередь, специалисты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также ГУ МЧС России по Республике Крым осуществляют постоянный мониторинг тех участков автомобильных дорог, где возможно образование снежных заносов. Вся спасательная техника, подчёркивают в ведомстве, готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.

МЧС Крыма призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «101» или «112».