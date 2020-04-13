Ситуация с коронавирусом в России меняется, но в худшую сторону

В формате видеоконференции Президент России провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Открывая совещание Глава государства отметил:

Обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни, именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, «с запасом» и с учётом всех факторов.

По словам Путина, необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам.

Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость чёткого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть, — подчеркнул Президент.

Он уверен: надо эффективно задействовать все наши ресурсы.

Нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для манёвра с учётом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы, — сказал Путин.

По мнению Президента, в ситуации с коронавирусом у России «очень много проблем».

Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве, — отметил он.

Президент поручил правительству делать точный, профессиональный прогноз на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Он призвал использовать опыт российских военных, которые сейчас работают за рубежом. При этом, по словам Главы государства, основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве.

Оперативные данные по заболеваемости привела Вице-премьер Татьяна Голикова.

Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2 558 человек. При этом должна сказать, что основное увеличение ‒ 72,3 процента, так же как и основная заболеваемость, приходится на два региона ‒ Москву и Московскую область, но, безусловно, на город Москву, поскольку она раньше всех вступила в борьбу с этим новым заболеванием и с этой новой бедой. На все остальные регионы Российской Федерации приходится 27,7 процента новых заболевших. К сожалению, на сегодняшнюю дату количество умерших составило в России 148 человек. Но тем не менее я должна сказать, что за последний период времени мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших, которое держится на уровне от 16 до 18 процентов. За вчерашний день такой рост по России составил 16,2 процента, по Москве ‒ 13,3 процента, по Московской области, к сожалению, 36,4 процента, и по России в целом, исключая Москву и Московскую область, то есть другие регионы, ‒ 16,6 процента. Показатель заболеваемости, который считается на 100 тысяч жителей и по которому мы меряем субъекты, где уровень распространённости наиболее высокий, составляет в целом по России 12,5 человека на 100 тысяч заболевших. При этом, как я уже сказала, два региона ‒ Москва и Московская область ‒ являются лидерами этого распространения. Но далее у нас по рангу следует Республика Коми ‒ 24,6 человека на 100 тысяч населения, и Мурманская область и город Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя, — рассказала Голикова.

По ее словам, нарастание заболеваемости в России, в первую очередь в Москве, началось с 16 марта. Уже прошло два инкубационных периода. До пика (и верхнего плато, примерно, неделя). Но на три-четыре недели отстают другие регионы страны, для них все еще впереди. Соответственно, пик эпидемии придется на середину мая. Медики готовятся к негативному развитию ситуации.

Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развёртыванию 95 тысяч коек во всех регионах Российской Федерации, 40 тысяч из них, по данным регионов страны, уже развёрнуто, — уточнила Голикова.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что введены дополнительные ограничения по передвижению по Москве. Закрыты еще сотни предприятий, работают, только те предприятия, которые «занимаются обороной, которые являются критически важными для города и которые обеспечивают жизнедеятельность: это энергетика, коммуналка и так далее».

Чтобы контролировать эту систему, ввели пропускной режим, который будет работать начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков, — констатировал Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подытожила:

Мы готовились к тому, что эта инфекция даст большое количество очагов, и это происходит сегодня ‒ у нас высокий удельный вес и заболевших, и контактных именно по очагам. Очагам не только единичным, где это в семье, и мы смотрим круг по семье, но и в организованных коллективах. Сегодня у нас из 74 очагов 55 процентов ‒ это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем, с тем чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений и вместе с тем обеспечить безопасность.

Полная версия селекторного совещания — ЗДЕСЬ .

Фото: kremlin.ru.