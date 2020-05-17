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Ситуация с коронавирусом зависит от ответственности и дисциплинированности крымчан  

Ситуация с коронавирусом зависит от ответственности и дисциплинированности крымчан  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 17.05.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба подчеркнул, что все работники отраслей, которые пострадали в связи с ограничениями из-за режима «повышенной готовности» в Крыму, должны получить все необходимые выплаты.

Сейчас с Правительством РФ прорабатываем порядок мер поддержки предпринимателей, которые наиболее пострадали от введенных ограничений. Также напоминаю, что все обращения предпринимателей, поступающие в социальных сетях, постоянно мониторятся, каждое рассматривается индивидуально, – сказал Глава Крыма.

По его словам, на данный момент в правительстве РК рассматривается возможность расширения списка предприятий, которым можно возобновить свою деятельность, при этом все действия координируются с Роспотребнадзором.

По мнению Сергея Аксёнова, именно от ответственности и дисциплинированности жителей Крыма зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса.

Я убедительно прошу не пренебрегать всеми мерами безопасности и внимательно относиться к соблюдению всех санитарных норм. Помните, что в наибольшей опасности находятся граждане старше 65 лет. Давайте внимательно отнесемся к своему здоровью, все находится в ваших руках, – подчеркнул Глава Республики.

 

Ситуация с коронавирусом зависит от ответственности и дисциплинированности крымчан  

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