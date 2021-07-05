Ситуация с ликвидацией последствий ЧС в Ялте и Керчи все еще актуальна

Ялта.

По состоянию на 5 июля, в ЕДДС поступило 11 обращений о возможных повторных подтоплениях, из них: угроза подтоплений 4 частных домовладений по ул. Пушкинская д.1, д. 5 б, Боткинская д.1, д. 3 (ливневки во дворе), и 4 МКД по ул. Изобильной д. 10, кв. 2, ул. Кривошты д. 1, ул. Киевская д. 88, ул. Киевская д. 86; подтоплены подвалы двух домов (ул. Садовая, 16, ул. Киевская, 9); повторное подтопление частного домовладения (Хуторок, Южнобережное шоссе, 27).Также подтоплены дома по ул. Вергасова, на данной улице установлены дамбы.

Остаются заиленными подвальные помещения 4 многоквартирных жилых домов (ул. Кривошты д.13, ул. Кривошты д. 21, Киевская д. 86, ул. Киевская д. 88).

Из 19 частных домовладений остаются засыпанные грунтом — 7. Силами сотрудников МО РФ, ГУ МЧС России по РК и волонтеров с помощью коммунальной техники осуществлена работа по отводу воды от жилых домов по расчистке проходов и проездов к жилым домам, расчищен подъезд к указанным жилым домам. Ежедневно было задействовано не менее 50 человек МО РФ и 20 человек МЧС. Вывезено порядка 1 820 тонн сели, работы продолжаются.

За текущие сутки временные дамбы не возводились (всего с начала проведения работ использовано 12 000 мешков с песком, общей протяженностью порядка 5 470 метров);

В ходе проведения откачки воды откачано 16 кубов воды всего с начала проведения работ откачано 181 847 кубометров воды.

За сегодняшний день проведена работа по очистке 94 м водоотводных каналов (ливнёвок).

Оказана адресная помощь 5 абонентам домовладения (всего с начала проведения работ оказана адресная помощь 85 абонентам);

Расчищено русло рек общей протяженностью около 20 метров (всего с начала проведения работ расчищено 5 755 метров русла рек).

За прошедшие сутки проведена дезинфекция 3 объектов (подвалы и пешеходные зоны), общей площадью 1 400 кв. метров.

За сегодняшний день вывезено 350 тонн щебня, всего с начала работ вывезено около 4 020 тонн щебня;

Проведены работы по сушке 7 объекта площадью около 265 кв. метров (всего с начала проведения работ проведена сушка 8 помещения общей площадью 21 437 кв. метров).

Принято всего 979 обращений, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению – 603, по поврежденным автомобилям — 183; от бизнеса 193.

Осуществлены выплаты пострадавшим 505 гражданам на сумму 32 150 000 рублей.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта привлечены 991 человек, 165 ед. техники.

Керчь.

В Керчи по состоянию на 5 июля 129 человек (из них 27 детей) остаются в рунктах временного размещения.

Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 637 актов. Выплачено 88 780 000 рублей.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействованы от РСЧС: 178 человек, 34 ед. техники, 5 мотопомп, 8 лодок, 26 тепловых пушек.