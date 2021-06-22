Ситуация с подтоплением Керчи и Ялты. Утро 22 июня

Керчь
По состоянию на 6.00 22 июня 2021 года в Керчи пострадавшие — 90 человек (из них: 4 инвалида и 22 ребенка) размещены в ПВР по адресу: г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан» и 36 человек из них – 7 детей в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея».
- Принято обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по г. Керчь – 697.
- Составлено актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей — 458.
- Чистка ливневок и дренажей: за весь период прочищено 125 шт, прокопано траншеи 2. Работы продолжаются.
- Санитарная обработка подвальных помещений: за весь период 29 подвальное помещение, площадью 17110 кв.м.
Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы следующие силы и средства: 968 человек, 109 ед. техн., 27 мотопомп, 9 лодок, 33 тепловые пушки. Общественный транспорт в Керчи осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Ялта
В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чьё имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают с 14.00 20 июня и до 29 июня включительно.
- Для работы с заявителями создано 11 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня 2021 года.
- По информации представленной ДЖКХ подтоплено МКД – 33 (6 – вода ушла самостоятельно, 6 – откачано), осталось 21.
- В ЕДДС поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.
- Пункты временного размещения: 157 человек, из них остаются в ПВР – 39, детей – 4.
- В результате воздействия комплекса опасных метеоявлений произошли отключения электроснабжения на территории муниципального образования. По состоянию на данный момент электроснабжение в г. Ялта восстановлено.
- ГУП РК «Водоканал ЮБК» водоснабжение восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозок. Завезено 650 м.куб. на 51 адрес. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения РЧВ.
- Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым привлечены силы и средства: РСЧС 958 человек, 159 ед. техники.
Ситуация и в Керчи, и в Ялте находится на контроле Правительства Республики Крым.
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