Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ситуация с подтоплением Керчи и Ялты. Утро 22 июня

crimeapress_news



реклама в крыму
Ялта. Хроника с мест ЧП - улица Джафера Сейдамета
фото: ВК, пресс-служба администрации Ялты

Ситуация с подтоплением Керчи и Ялты. Утро 22 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:42 22.06.2021

Керчь

По состоянию на 6.00 22 июня 2021 года в Керчи пострадавшие — 90 человек (из них: 4 инвалида и 22 ребенка) размещены в ПВР по адресу: г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан» и 36 человек из них – 7 детей в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея».

  • Принято обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по г. Керчь – 697.
  • Составлено актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей — 458.
  • Чистка ливневок и дренажей: за весь период прочищено 125 шт, прокопано траншеи 2. Работы продолжаются.
  • Санитарная обработка подвальных помещений: за весь период 29 подвальное помещение, площадью 17110 кв.м.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы следующие силы и средства: 968 человек, 109 ед. техн., 27 мотопомп, 9 лодок, 33 тепловые пушки. Общественный транспорт в Керчи осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме  в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Ялта

В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чьё имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают с 14.00 20 июня и до 29 июня включительно.

  • Для работы с заявителями создано 11 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня 2021 года.
  • По информации представленной ДЖКХ подтоплено МКД – 33 (6 – вода ушла самостоятельно, 6 – откачано), осталось 21.
  • В ЕДДС поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.
  • Пункты временного размещения: 157 человек, из них остаются в ПВР – 39, детей – 4.
  • В результате воздействия комплекса опасных метеоявлений произошли отключения электроснабжения на территории  муниципального образования. По состоянию на данный момент электроснабжение в г. Ялта восстановлено.
  • ГУП РК «Водоканал ЮБК» водоснабжение восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозок. Завезено 650 м.куб. на 51 адрес. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения РЧВ.
  • Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым привлечены силы и средства: РСЧС 958 человек, 159 ед. техники.

Ситуация и в Керчи, и в Ялте находится на контроле Правительства Республики Крым.

Ситуация с подтоплением Керчи и Ялты. Утро 22 июня

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.