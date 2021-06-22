Ситуация с подтоплением Керчи и Ялты. Утро 22 июня

Керчь

По состоянию на 6.00 22 июня 2021 года в Керчи пострадавшие — 90 человек (из них: 4 инвалида и 22 ребенка) размещены в ПВР по адресу: г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан» и 36 человек из них – 7 детей в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тея».

Принято обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по г. Керчь – 697.

Составлено актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей — 458.

Чистка ливневок и дренажей: за весь период прочищено 125 шт, прокопано траншеи 2. Работы продолжаются.

Санитарная обработка подвальных помещений: за весь период 29 подвальное помещение, площадью 17110 кв.м.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории г.Керчь задействованы следующие силы и средства: 968 человек, 109 ед. техн., 27 мотопомп, 9 лодок, 33 тепловые пушки. Общественный транспорт в Керчи осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Ялта

В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чьё имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимают с 14.00 20 июня и до 29 июня включительно.

Для работы с заявителями создано 11 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня 2021 года.

По информации представленной ДЖКХ подтоплено МКД – 33 (6 – вода ушла самостоятельно, 6 – откачано), осталось 21.

В ЕДДС поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.

Пункты временного размещения: 157 человек, из них остаются в ПВР – 39, детей – 4.

В результате воздействия комплекса опасных метеоявлений произошли отключения электроснабжения на территории муниципального образования. По состоянию на данный момент электроснабжение в г. Ялта восстановлено.

ГУП РК «Водоканал ЮБК» водоснабжение восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозок. Завезено 650 м.куб. на 51 адрес. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения РЧВ.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым привлечены силы и средства: РСЧС 958 человек, 159 ед. техники.

Ситуация и в Керчи, и в Ялте находится на контроле Правительства Республики Крым.