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Ситуация на нефтебазе в Феодосии после пожара стабилизировалась - глава города Игорь Ткаченко
фото (архив): © ТАСС/ Reuters

Ситуация на нефтебазе в Феодосии после пожара стабилизировалась — глава города Игорь Ткаченко

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 11.10.2024

Ситуация на нефтебазе в крымском городе Феодосия стабилизировалась, факельного горения на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил глава города Игорь Ткаченко:

Под руководством главы республики Крым продолжают работать все службы МЧС, коммунальные [службы] города Феодосии.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло 7 октября, его тушат до сих пор. В четверг вечером произошел выброс горючих веществ. Между тем, сотрудники Роспотребнадзора не фиксируют повышения уровня опасных веществ в воздухе в районах, находящихся рядом с горящей нефтебазой в Феодосии,  сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская:

В показаниях определяемых веществ мониторинга в контрольных точках превышений ПДК не зафиксировано, в том числе в утренних [замерах].

По словам специалиста, за все время пожара, превышение фиксировалось только раз и в одной зоне.

Узнайте больше:  В Севастополе отработало ПВО. Уничтожена воздушная цель

источник: ТАСС

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