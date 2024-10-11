Ситуация на нефтебазе в Феодосии после пожара стабилизировалась — глава города Игорь Ткаченко

Ситуация на нефтебазе в крымском городе Феодосия стабилизировалась, факельного горения на данный момент нет. Об этом

Под руководством главы республики Крым продолжают работать все службы МЧС, коммунальные [службы] города Феодосии.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло 7 октября, его тушат до сих пор. В четверг вечером произошел выброс горючих веществ. Между тем, сотрудники Роспотребнадзора не фиксируют повышения уровня опасных веществ в воздухе в районах, находящихся рядом с горящей нефтебазой в Феодосии, сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская:

В показаниях определяемых веществ мониторинга в контрольных точках превышений ПДК не зафиксировано, в том числе в утренних [замерах].

По словам специалиста, за все время пожара, превышение фиксировалось только раз и в одной зоне.

источник: ТАСС