Ситуация на севастопольских дорогах после снегопада

Севавтодор продолжает дежурить на дорогах Севастополя. За ночь дорожниками израсходовано 430 тонн противогололедного материала. Задействовано 15 единиц техники, – сказано в сообщении.

В диспетчерскую службу поступило 44 заявки. Комбинированные дорожные машины оперативно были направлены на место, уточнили специалисты.

Большой объем работ проведен как в пригороде, так и на основных автомобильных дорогах, опасных участках, мостовых сооружениях, путях следования общественного транспорта, – добавили в сообщении.

Утром в субботу сообщалось, что в Крыму выпало до 5 сантиметров осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч километров дорог.

