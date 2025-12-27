Прямо сейчас:
Ситуация на севастопольских дорогах после снегопада
фото: © Крымавтодор

Ситуация на севастопольских дорогах после снегопада

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:11 27.12.2025

Больше 40 заявок об опасных дорожных участках из-за непогоды поступило в дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. За ночь в городе-герое дорожные службы израсходовали 430 тонн противогололедного материала. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

Севавтодор продолжает дежурить на дорогах Севастополя. За ночь дорожниками израсходовано 430 тонн противогололедного материала. Задействовано 15 единиц техники, – сказано в сообщении.

В диспетчерскую службу поступило 44 заявки. Комбинированные дорожные машины оперативно были направлены на место, уточнили специалисты.

Большой объем работ проведен как в пригороде, так и на основных автомобильных дорогах, опасных участках, мостовых сооружениях, путях следования общественного транспорта, – добавили в сообщении.

Утром в субботу сообщалось, что в Крыму выпало до 5 сантиметров осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч километров дорог.

источник: РИА Новости Крым 

