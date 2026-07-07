Ситуация с бензином в России: власти что-то делают?

Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак.

Новак констатировал, что ситуация на рынке «остается напряженной», с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что 8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.

В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.

Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.

источник: РИА Новости Крым

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