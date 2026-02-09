Ситуация с гриппом в России остается напряженной

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
Подъем заболеваемости небольшой. В некоторых регионах, таких, как Мурманская и Ленинградская области, за счет поездок за границу, заболеваемость выше. В Москве — есть, но на уровне, не превышающем эпидзначения. И вместе с тем, ситуацию мы характеризуем напряженной, — отметил Онищенко.
По его словам, спад заболеваемости по стране фиксировался в празднично-новогодний период.
Практически полного снижения заболеваемости сезонными острыми респираторными заболеваниями и гриппом стоит ожидать в марте-апреле, отметил Онищенко.
Вместе с тем, на данный момент по стране привились 80 млн человек. По мнению академика РАН, цифра эта является незначительной.
Сейчас использовались четырехкомпонентные вакцины. С разными штаммами. Также, готовились отдельно детская и взрослая вакцины. Для граждан, которые хотели привиться иностранными препаратами, такие были в доступе в аптечной сети, — рассказал Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что в России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%. По итогам пятой недели 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев.
В Крыму также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин были закрыты восемь школ, сообщали ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
источник: РИА Новости Крым
