Ситуация с лесным пожаром под Феодосией начала стабилизироваться

Пожарные не выявили новых очагов горения за ночь под Феодосией, ситуация с лесным пожаром стабилизируется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. Работа по ликвидации в районе Тепе-Оба продолжалась и в ночное время. За ночь площадь не увеличилась и также составляет 150 га: лесной подстилки — 65 га и сухой растительности — 85 га. Во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено, — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на текущий момент ветровая нагрузка составляет 5-6 м/с. «Сегодня авиацией МЧС России было произведено 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов — более 550 тонн огнетушащей жидкости», — добавили в ведомстве. Всего к тушению привлекаются более 500 человек и 150 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна.

Накануне сообщалось, что пожар охватил 150 га. Пожарные не допустили перехода огня на село Южное. Отмечалось, что пожарные ликвидировали очаги интенсивного горения под Феодосией, идет тушение внутри периметра и проливка кромки пожара. Позже начальник республиканского ГУ МЧС добавил, что всего удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.

источник: ТАСС