Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется

Работа по ликвидации «ландшафтного» пожара в районе горного массива Тепе-Оба, под Феодосией продолжалась и в ночное время. За ночь площадь пожара не увеличилась и также составляет 150 гектаров: лесной подстилки — 65 гектаров и сухой растительности — 85 гектаров.

Во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено. На текущий момент ветровая нагрузка 5-6 м/с. Сегодня авиацией МЧС России было произведено 10 сбросов воды объёмом 50 тонн. Всего совершено 112 сброса, более 550 тонн огнетушащей жидкости, – сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Общая группировка сил и средств МЧС составляет более 500 человек и 150 техники, в том числе 2 вертолета.

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