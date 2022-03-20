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Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:58 20.03.2022

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 19 марта 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 347 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 174 247 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 57 348 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 431 человек, выздоровевших за весь период – 164 860, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Узнайте больше:  434 случая новой коронавирусной инфекции за сутки. Covid-19 в Крыму

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-348-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки


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