Ситуация в Керченском проливе: из танкера «Волгонефть-239» откачивают мазут

После отсыпки технического сооружения вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» тяжелые гусеничные экскаваторы за ночь вычерпали оставшийся мазут и убрали из воды боновые ограждения. К судну проложили дорогу и построили техническую дамбу для того, чтобы спецтехника могла подъезжать вплотную. Общая масса мазута в четырех танках «Волгонефти-239» — почти 1500 тонн. Для его вывоза задействовали восемь герметичных битумовозов с системами подогрева. Каждая такая машина вмещает от 10 до 20 кубометров нефтепродуктов. На заполнение одного битумовоза понадобилось 1-3 часа.

В связи с четырехбалльным штормом технический вал вокруг танкера пришлось укреплять с помощью бетонных заграждений, которые гасят ударные волны и оберегают конструкции от размывания. Из-за того, что работы идут круглосуточно, были установлены световые столбы, чтобы спецтехника могла работать и ночью.

Отметим, что при подготовке к работам по очистке акватории Керченского пролива сообщество предлагало различные варианты. Так, один из волонтеров поинтересовался у специалистов компании GREENKRAN, возможно ли выстроить вокруг танкера ограждение из шпунта Ларсена, чтобы ограничить утечки мазута.

Подобная практика является нормальной. Всевозможные котлованы огораживаются шпунтом Ларсена, в том числе в обводненных грунтах. Компания GREENKRAN имеет обширную практику реализации подобных ограждений. Можно рассмотреть строительство коффердама для откачки мазута и разбора танкера, — отмечает механик Евгений Герасименко.

Подготовка началась за три дня до начала работ: мазут в четырех танках, расположенных в кормовой части судна, разогрели до +45°, чтобы он стал пластичным. Специалисты починили судовые системы, которые через машинное отделение постоянно подавали к танкам горячий пар.

Это позволило уже 19 января полностью убрать мазут с поверхности закрытой бухты.

В Морспасслужбе сообщили, что ЧС в Керченском проливе стало первой в мире аварией с топочным мазутом марки М100. Этот нефтепродукт по плотности почти такой же, как и вода, однако застывает уже при температуре +25°. Именно поэтому мазут М100 тяжелее прочих нефтепродуктов и, практически не всплывая, он оказывается на дне либо плавает в толще воды. Специалисты еще не разработали технологии по удалению такого мазута из толщи воды. Поэтому его собирают на береговой линии, когда он оказывается в прибрежной зоне.

По оценкам экспертов, в море оказалось около 2 400 т нефтепродуктов. Это гораздо меньше, чем изначально предполагалось.

По мнению Главы Крыма, сейчас у крымских берегов нет глобальных мазутных пятен, а локальные загрязнения ликвидируются. На уборку новых пятен ответственным лицам дается не больше суток. Сергей Аксёнов считает, что следует поднять и утилизировать оставшиеся части танкеров, — тогда новых выбросов мазута не будет.

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