 Скандал в Севастополе: арестован руководитель Дирекции капитального строительства

В Севастополе директор ГБУ «Дирекция капитального строительства» заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследуемого уголовного дела директору ГБУ города Севастополя «Дирекция капитального строительства» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге (п.«в» ч.3 ст.286, ч. 2 ст. 292 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и коммерческой фирмой был заключен госконтракт на поставку, сборку и расстановку мебели для детского сада по ул. Симонок. В декабре 2021 года должностное лицо, зная, что детский сад не введен в эксплуатацию и, соответственно, не готов к приему мебели, дал незаконное указание подчиненным внести в акт приема-передачи товара ложные сведения об исполнении фирмой условий госконтракта и оплатить невыполненные работы. Поступившие на расчетный счет деньги впоследствии были похищены директором фирмы, в результате чего бюджету города Севастополя причинен ущерб на сумму более 1,4 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Противозаконные действия должностного лица были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии со Службой УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в Следкоме.

Уголовное дело в отношении директора фирмы-поставщика, жителя Белгородской области, в настоящее время рассматривается в суде. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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