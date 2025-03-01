Скандал в Вашингтоне с Зеленским повлечет далеко идущие последствия — Михаил Шеремет

Скандал с участием Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне будет иметь далеко идущие последствия, в том числе поспособствует громкому расследованию хищения средств, выделяемых киевскому режиму. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Учитывая резонансный политический скандал, преданный гласности, грозящий Украине большими негативными последствиями, уверен, что США сделают выводы и кардинально пересмотрят взаимоотношения с Украиной. Поэтому в ближайшее время мы увидим, как начнется громкое расследование масштабных хищений выделяемых киевскому режиму средств, — сказал собеседник агентства.

По мнению депутата Госдумы, политический скандал также приведет к определенным санкциям, отключению систем спутниковой связи Starlink, отзыву ПВО, авиации. Как отметил Шеремет, позиция Трампа говорит о том, что он не воспринимает Зеленского в качестве легитимного президента, способного договориться.

Не удивлюсь, если эта встреча с Дональдом Трампом для него (Владимира Зеленского — прим. ТАСС) станет последней», — добавил собеседник агентства.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

источник: ТАСС