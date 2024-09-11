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Скандальная помощь: есть ли место пиару в действиях сенатора Брыксина
фото: Александр Брыксин – сенатор от Курской области (источник: infox.ru)

Скандальная помощь: есть ли место пиару в действиях сенатора Брыксина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:05 11.09.2024

Специальная военная операция (СВО) длится уже более двух лет, а ситуация в приграничных регионах остается весьма напряженной. Жители этих территорий продолжают сталкиваться с обстрелами, разрушениями школ, больниц и своих домов. В подобных условиях роль политиков, таких как сенатор Александр Брыксин, становится критически важной. Хотя его действия неоднократно становились объектом критики и обвинений в пиаре, нельзя игнорировать тот факт, что сенатор Брыксин действительно оказывает существенную помощь нуждающимся.

Наперегонки

С началом третьего года СВО многие региональные власти начали активно увеличивать разовые выплаты контрактникам из бюджетов. В результате развернулась своеобразная гонка: кто предложит больше? Например, в Карачаево-Черкесии контрактникам выплачивают 1,6 млн рублей, в Ставропольском крае – 1,5 млн рублей, а в Тверской области выплаты достигают 815 тысяч рублей. Эти суммы показывают стремление властей поддержать финансово своих защитников.

Помимо губернаторов, активную поддержку оказывают и сенаторы, однако их действия часто становятся поводом для критики и обвинений в желании поднять свой политический рейтинг. Одним из таких политиков является Александр Брыксин, представляющий Курскую область в Совете Федерации.

Реальная помощь в трудные времена

Несмотря на скептицизм, сенатор Брыксин продолжает активно помогать жителям и бойцам в зоне СВО. Он не ограничивается только словами, но и регулярно организует доставку гуманитарных грузов в Курскую область. Например, по его инициативе из Кузбасса были собраны и доставлены фуры с тушенкой, сгущенным и стерилизованным молоком. Кроме того, Александр Брыксин на собственные средства закупил квадрокоптеры с тепловизорами для бойцов на СВО, пишет infox.ru. Эти устройства существенно улучшили возможности аэроразведки на передовой. Также сенатор Брыксин передал металлоискатели, тёплую одежду и предметы первой необходимости в военный госпиталь и пункты временного размещения (ПВР) в Глушковском районе.

По словам сенатора от Курской области Александра Брыксина, ставшим родным для него регион поддерживает вся страна. Его слова подтверждаются делами: он передал металлоискатели, тёплую одежду и предметы первой необходимости в военный госпиталь и пункты временного размещения (ПВР) в Глушковском районе. По просьбе военных, Брыксин приобрел и передал автомобиль «Нива», который также был необходим для выполнения задач на передовой.

Скандальная помощь: есть ли место пиару в действиях сенатора Брыксина

фото: Сенатор Александр Брыксин (источник: kursk.er.ru)

Несмотря на скандалы и обвинения в пиаре, деятельность, которой  Брыксин Александр Юрьевич занимается  в Курской области, показывает его реальную заинтересованность в улучшении ситуации в регионе. Его конкретные действия, направленные на поддержку жителей и бойцов, подтверждают, что за обвинениями может скрываться не только стремление к саморекламе, но и искреннее желание помочь людям в трудные времена.

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Александр Брыксин Курская область обвинения в пиаре поддержка жителей СВО сенатор Брыксин
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