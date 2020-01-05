Скандальное ДТП в Первомайском районе Крыма. Задержан полицейский чин

Об этом ДТП в Первомайском районе Крыма первым сообщили в паблике ВК Совет Правовая-Взаимопощь. Приводим его полностью:

Вчера в 21:00 в пгт. Первомайское Первомайского района Крыма пьяный полицейский Жора Королев сбил троих пешеходов. Один пострадавший в 1:00 ночи умер в страшных муках. Парню 33 года. Его друг с переломом ноги. Жена друга с переломом ноги и бедра. После совершения наезда на пешеходов водитель-полицейский попытался скрыться с места происшествия. Был бы трезвый, может и скрылся бы, но по синьке заехал во дворы в тупик. Его догнали свидетели и заставили вернуться на место аварии. Водитель был настолько пьян, что его свидетели вытаскивали из авто. Ведется следствие… Посмотрим, насколько правосудие правит суд.

В МВД по Республике Крым ДТП прокомментировали сегодня. Сообщается, что проводится проверка.

По предварительной информации, 26-летний водитель, который является сотрудником органов внутренних дел, допустил наезд на трёх пешеходов – двух мужчин и женщину, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате все они получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в районную больницу. Через несколько часов один из пострадавших мужчин скончался в палате реанимации. Медицинское освидетельствование, проведенное в медучреждении, показало, что водитель, согласно первичным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения. По итогам проводимой проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения: он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты его непосредственные руководители, — сообщили в МВД по РК.

Точку в истории поставит суд, но нужные «знаки препинания» расставит не только полицейская проверка, но и следствие. Так, Главным следственным управлением Следкома РФ по РК и г. Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ).

Красногвардейским межрайонным следственным отделом предварительно установлено, что поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений сегодня скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести, — уточнили следователи.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Проводится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.