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Суд в Крыму «мягко» арестовал на два месяца начальника отдела участковых после смертельного ДТП
Иллюстрация: открытые источники

Суд в Крыму «мягко» арестовал на два месяца начальника отдела участковых после смертельного ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 06.01.2020

В Крыму Первомайский районный суд арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району РК. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Отметим, что мера пресечения достаточно мягкая.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 марта 2020 года, — отметили в Следкоме.

По предварительным данным, вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был доставлен в больницу, где от полученных травм умер. Двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Суд в Крыму «мягко» арестовал на два месяца начальника отдела участковых после смертельного ДТП

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