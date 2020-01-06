Суд в Крыму «мягко» арестовал на два месяца начальника отдела участковых после смертельного ДТП

В Крыму Первомайский районный суд арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району РК. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Отметим, что мера пресечения достаточно мягкая.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 марта 2020 года, — отметили в Следкоме.

По предварительным данным, вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был доставлен в больницу, где от полученных травм умер. Двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.