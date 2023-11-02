Скандинавская ходьба набирает популярность у севастопольцев

В Севастополе прошёл марафон по скандинавской ходьбе среди людей «серебряного» возраста. Организатором спортивного мероприятия выступил Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания.

Забег, направленный на поддержание активного долголетия, стал частью проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В марафоне приняли участие более 20 активных пожилых людей. Стартовал он на специальной площадке в сквере 60-летия СССР. Затем его участники прошли по живописному маршруту длиной в четыре километра.

По словам организаторов, дистанция была адаптирована для получателей социальных услуг – с учëтом их физических возможностей, чтобы каждый мог двигаться в своём темпе.

Для старшего поколения скандинавская ходьба – наиболее оптимальный вид физической активности, так как практически не имеет противопоказаний и является хорошей профилактикой многих хронических неинфекционных заболеваний, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя куратора спортивного кружка комплексного центра Аллу Колесину.

По словам соцработника, в последнее время скандинавская или северная ходьба пользуется большой популярностью у севастопольцев. К занятиям приобщается всё больше активных людей. Поэтому прошедший недавно марафон, приуроченный ко Всемирному дню ходьбы, по многочисленным просьбам севастопольцев решено было повторить сегодня.

Занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе, красивой природе поднимает настроение и придаёт бодрость духа. Заинтересовалась этим спортом давно. А когда узнала, что в городском комплексном центре социального обслуживания проводятся специальные занятия, тут же записалась. Ещё и подруг приобщила, – отмечает получательница соцуслуг Елена Угарова.

Принять участие в занятиях могут пожилые люди, проживающие на территории Севастополя, а также получатели социальных услуг отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Записаться можно по телефону +7 (8692) 44-36-62 или по адресу ул. Хрусталёва, 27.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя