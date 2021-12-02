Сказ о том, как из-за Крыма Александр Лукашенко превратился из «партнера Украины» в «диктатора»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, «сжег мосты» в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины, — сказал он.

При этом Кулеба назвал Лукашенко вместо президента «диктатором«, хотя еще совсем недавно он был «добрым соседом» и «партнером». Теперь у официального Киева есть повод побаиваться «белорусское направление». В частности, Кулеба заявил о необходимости направить на границу с Белоруссией соответствующее число военнослужащих.