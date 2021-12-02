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 Сказ о том, как из-за Крыма Александр Лукашенко превратился из «партнера Украины» в «диктатора»

Сказ о том, как из-за Крыма Александр Лукашенко превратился из «партнера Украины» в «диктатора»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 02.12.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, «сжег мосты» в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины, — сказал он.

При этом Кулеба назвал Лукашенко вместо президента «диктатором«, хотя еще совсем недавно он был «добрым соседом» и «партнером». Теперь у официального Киева есть повод побаиваться «белорусское направление». В частности, Кулеба заявил о необходимости направить на границу с Белоруссией соответствующее число военнослужащих.

Сказ о том, как из-за Крыма Александр Лукашенко превратился из «партнера Украины» в «диктатора»

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