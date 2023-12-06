Сказ про то, как в крымском городе Саки глупый нарушитель ПДД пытался дать взятку инспекторам

Деньги положил… в те самые Правила дорожного движения (на столе лежали).

Сотрудниками Госавтоинспекции в городе Саки пресечен факт дачи взятки. Как было дело? 25-летний нарушитель ПДД отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования (и без того было понятно, что сел за руль пьяным). Добавим к этому отсутствие страховки, водительских прав… И что же удумал молодой человек? Откупиться! Глупое решение, чего уж там… Еще более глупым поступком стала «реализация задуманного».

В служебном кабинете Госавтоинспекции при документировании фактов правонарушений водитель в качестве денежного вознаграждения вложил в лежавшую на столе книгу ПДД 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности. Сотрудниками полиции водителю разъяснено, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако молодой человек предупреждение проигнорировал. Для дальнейшего разбирательства на место прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС. Правонарушитель признал свою вину, — сообщили в МВД по РК.

Финал истории будет озвучен в суде. Пока же на нарушителя составлены протоколы. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.