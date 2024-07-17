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#СкажиНетМошенникам: информационно-профилактическая акция полиции Севастополя
Иллюстрация: pxhere.com

#СкажиНетМошенникам: информационно-профилактическая акция полиции Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:06 17.07.2024

В полиции Севастополя отмечают: одна из наиболее распространенных схем мошенников – займ денег от имени знакомого. Для этого злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и мессенджерах, а после начинают писать контактам человека от его имени и просить взаймы под различными предлогами.

Поводы, с помощью которых аферисты выманивают денежные средства, могут быть самыми разными: просьба одолжить деньги для оплаты арендованного жилья, срочная покупка лекарств или получения медицинской помощи, оплата услуг эвакуатора или ремонт автомобиля, урегулирование внезапно возникшей материальной проблемы и тому подобное.

Распознать эту схему несложно: процесс обмана происходит исключительно в переписке, поскольку злоумышленники под любыми предлогами избегают телефонного разговора, и, как правило, сумма займа исчисляется несколькими десятками тысяч рублей.

Зачастую для максимальной правдоподобности мошенники используют в качестве логотипа фотографию знакомого и присылают фото банковской карты, на которой кроме реквизитов указаны именные данные знакомого. Думая, что помогают своим приятелям или родственникам, потерпевшие перечисляют деньги на подконтрольные преступникам счета.

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Полиция Севастополя напоминает, что не стать жертвой такого мошенничества просто. Во-первых, прежде чем перечислять деньги, настаивайте на обязательном телефонном звонке, во-вторых, задайте человеку, который представляется вашим знакомым, вопрос ответ на который знает только он. Например, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, когда виделись в последний раз, какая кличка у принадлежащего ему домашнего питомца и тому подобное. Следует отметить, что зачастую уже после первого такого вопроса мошенники заканчивают переписку, так как понимают, что вы их разоблачили.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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