СкажиНетМошенникам: информационно-профилактическая акция полиции Севастополя

Поводы, с помощью которых аферисты выманивают денежные средства, могут быть самыми разными: просьба одолжить деньги для оплаты арендованного жилья, срочная покупка лекарств или получения медицинской помощи, оплата услуг эвакуатора или ремонт автомобиля, урегулирование внезапно возникшей материальной проблемы и тому подобное.

Распознать эту схему несложно: процесс обмана происходит исключительно в переписке, поскольку злоумышленники под любыми предлогами избегают телефонного разговора, и, как правило, сумма займа исчисляется несколькими десятками тысяч рублей.

Зачастую для максимальной правдоподобности мошенники используют в качестве логотипа фотографию знакомого и присылают фото банковской карты, на которой кроме реквизитов указаны именные данные знакомого. Думая, что помогают своим приятелям или родственникам, потерпевшие перечисляют деньги на подконтрольные преступникам счета.

Полиция Севастополя напоминает, что не стать жертвой такого мошенничества просто. Во-первых, прежде чем перечислять деньги, настаивайте на обязательном телефонном звонке, во-вторых, задайте человеку, который представляется вашим знакомым, вопрос ответ на который знает только он. Например, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, когда виделись в последний раз, какая кличка у принадлежащего ему домашнего питомца и тому подобное. Следует отметить, что зачастую уже после первого такого вопроса мошенники заканчивают переписку, так как понимают, что вы их разоблачили.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю