«Сказки на ночь» — онлайн-проект Крымского государственного театра юного зрителя

Крымский государственный театр юного зрителя презентует новый онлайн-проект «Сказки на ночь». Три вечера подряд: 20, 21 и 22 апреля в 21:30 актриса театра Дарина Шарпило будет вести прямые эфиры со своей страницы в Инстаграм, читая одну из самых любимых детских книг во всем мире — «Книгу Джунглей» Редьярда Киплинга.

Кроме того, Крымский ТЮЗ каждый день ведет для своих зрителей онлан-трансляции спектаклей, эфиры и виртуальные квартирники. Афиши мероприятий публикуются на сайте и в социальных сетях учреждения.