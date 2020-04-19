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"Сказки на ночь" - онлайн-проект Крымского государственного театра юного зрителя
иллюстрация: pxhere.com

«Сказки на ночь» — онлайн-проект Крымского государственного театра юного зрителя

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 12:30 19.04.2020

Крымский государственный театр юного зрителя презентует новый онлайн-проект «Сказки на ночь». Три вечера подряд: 20, 21 и 22 апреля в 21:30 актриса театра Дарина Шарпило будет вести прямые эфиры со своей страницы в Инстаграм, читая одну из самых любимых детских книг во всем мире — «Книгу Джунглей» Редьярда Киплинга.

Кроме того, Крымский ТЮЗ каждый день ведет для своих зрителей онлан-трансляции спектаклей, эфиры и виртуальные квартирники. Афиши мероприятий публикуются на сайте и в социальных сетях учреждения.

"Сказки на ночь" - онлайн-проект Крымского государственного театра юного зрителя

Мероприятия проведятся в соответствии с требованиями п.3 Указа Главы Республики Крым Сергея Аксёнова «О введенииорежима повышенной готовности на территории Республики Крым», — отмечают в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

"Сказки на ночь" - онлайн-проект Крымского государственного театра юного зрителя

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