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Сказочный… персонаж. В Севастополе приезжая пьянь осквернила Вечный огонь

Сказочный… персонаж. В Севастополе приезжая пьянь осквернила Вечный огонь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:39 12.04.2024

Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Предварительно установлено, что 36-летний приезжий справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, тем самым затушив его, после чего ушел в неизвестном направлении.

Очевидцем инцидента стал молодой человек, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППСП ОМВД России по Ленинскому району, которые благодаря полученным от заявителя приметам, задержали правонарушителя. Проведённое медицинское освидетельствование установило, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Обратите внимание на объяснения, которые дает этот… сказочный… персонаж. «Бородача» смотрели? Думали, все выдумки и смех? И таких в жизни не бывает? Диалог-то какой…

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Не до смеха ему… уже. Возбуждено уголовное дело. И это не «хулиганка». Задержанным занимается Следственный комитет.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в рамках уголовного дела поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ – «Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично», — сообщили в Следкоме.

А это… до 3 лет лишения свободы.

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