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СКБ-банк. Потребительский кредит: возможностей много, а результат один - деньги на руки

СКБ-банк. Потребительский кредит: возможностей много, а результат один — деньги на руки

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:25 28.07.2021

Российские банки сегодня активно спорят за внимание потенциальных клиентов с многочисленными МФО, предлагающими займы и кредиты направо-налево на просторах сети Интернет. Нередко проигрывают из-за собственной же бюрократии и зачастую менее гибкой политики, нежели та, на которой строят свою деятельность микрофинансовые организации.

Однако! Однозначно выигрывают в том, что касается конечных условий использования кредита заёмщиком. Суть в том, что банки априори одалживают деньги за гораздо меньший процент, чем МФО. При том, что суммы, на которые могут рассчитывать нуждающиеся в кредитовании, в разы большие!

СКБ-банк: свой — для каждого

К примеру, СКБ-банк предлагает клиентам потребительские кредиты в сумме до 1,55 миллионов рублей.  При ставке от 6.1% на весь срок. Есть разница? Те, кто хоть раз сталкивался с… без преувеличения… грабительским подходом к заёмщикам, на котором стоят большинство МФО, не могут с этим не согласится.

Впрочем, и меньшими суммами СКБ-банк делится охотно, отдавая их заёмщикам на более чем адекватных условиях. Так, «Быстрый кредит» — до 300 тысяч рублей — в этой финансовой организации можно взять под те же 6,1% да ещё и без документов подтверждающих доход. Которые, могут разнится в зависимости от категории заёмщика, но однозначно не в ущерб последним. Среди популярных кредитных продуктов этой банковской структуры, к слову — пенсионный кредит и кредит для держателей зарплатных карт.

СКБ-банк: деньги в руки

Что нужно знать о потребительских кредитах, предоставляемых СКБ-банком? Основные моменты таковы:

  • запросить займ можно двумя способами: онлайн или же придя в офис банка.
  • решение по заявке обрабатывается едва ли не мгновенно — в среднем, в течение 5 минут.
  • кредит выдаётся без залога и поручителей.
  • погашать кредит можно любым удобным способом.
  • кредит можно вернуть досрочно. И — да: без дополнительных платежей и санкций.

При этом «брать кота в мешке» вовсе необязательно — на официальном сайте СКБ-банка есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ежемесячную «нагрузку по платежам», которую доведётся нести, одолжив ту или иную сумму.

И! Банк предлагает клиентам буквально уникальную услугу — при подключении Сервисного пакета «Управляй легко» можно распоряжаться и управлять кредитом так, как удобно. В частности: менять дату платежа и даже… пропустить платёж по кредиту.

Как клиенты взаимодействуют с банком?

  • Во-первых: посредством личного кабинета.
  • А во-вторых — любой вопрос можно адресовать Службе заботы о клиентах.

СКБ-банк. Потребительский кредит: возможностей много, а результат один - деньги на руки

СКБ-банк. Потребительский кредит: возможностей много, а результат один - деньги на руки

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