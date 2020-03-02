Скидки до 60%, лотерея и розыгрыш призов — 7 марта Askona открывает в Симферополе фирменные салоны

Хорошая новость в начале весны: компания Askona — ведущий российский производитель товаров для здорового сна (матрасов, подушек, одеял, аксессуаров) — теперь активно работает и в Крыму! 7 марта в Симферополе состоится знаковое событие: презентуют сразу два фирменных салона Askona. Торжественное открытие состоится в выходной и предпраздничный день неслучайно. Гостей презентации её организаторы намерены удивлять и радовать подарками! Аниматоры и ведущий мероприятия уж точно не дадут заскучать, а в конкурсах, в которых сможет поучаствовать каждый, будут разыграны по-настоящему ценные призы. Главным же событием презентации салонов станет лотерея с весьма внушительным призовым фондом в 300 000 рублей!

Спешите приобрести наш товар! Участниками лотереи становятся покупатели, совершившие покупку стоимостью от 5000 рублей! Итоги розыгрыша подведём 14 марта в наших социальных сетях, — отмечают представители крымских фирменных салонов Askona. — Подписывайтесь и следите за событиями — Инстаграм_Askona_Sevastopol_Simferopol !

Ещё один приятный бонус для покупателей, приуроченный к открытию симферопольских Sleep shop Askona, — скидки на различные товары до 60%! Подробности акции можно уточнить в фирменных салонах компании по адресам:

г.Симферополь, ТЦ «Южная галерея», ул.Киевская, ФМА Аскона.

г.Симферополь, ТЦ «Снеха Сити», ул. Генерала Васильева, 43, ФМА Аскона. Тел: +7 978 982 66 60.

Озвучим и такой секрет — салоны, которые открываются в крымской столице, уникальные. Почему? Потому что работать они будут в новом формате, который до сих пор на полуострове реализован не был — Sleep shop. Суть его в том, что покупатели могут не только визуально оценивать выбранные ими товары, но и фактически их тестировать! То есть: перед покупкой прямо в магазине опробовать подходят ли им понравившиеся, к примеру, подушки или матрас. При этом покупатели могут рассчитывать на всестороннюю поддержку специалистов салонов и их профессиональные советы по выбору конкретных изделий.

Кому в обязательном порядке стоит наведаться на торжественное открытие фирменных салонов Askona? Тем, кто озадачен целью наладить свою жизнь. Ведь сон — это одна из главных составляющих здоровья человека, и наша активность напрямую зависит от его качества.

Что предлагает компания Askona покупателям? В каталоге продукции — матрасы, подушки, одеяла, диваны, кровати, сопутствующие аксессуары для здорового сна. И их выбор действительно большой! Только матрасов представлено более 800 моделей!

К чему стоит присмотреться повнимательнее? Однозначно это матрасы Askona:

технологии компании «заточены» на то, чтобы создавать изделия, позволяющие сделать сон не только комфортным, но и физиологически правильным. Так, главное отличие матрасов Askona от изделий других производителей — благодаря модифицированным пружинным блокам они поддерживают тело в анатомически правильном положении, обеспечивая достаточную «дозу» расслабления. По сути: перераспределяют вес и снимают нагрузку с позвоночника. Более того, есть у компании Askona и виды матрасов, которые напрямую рекомендуются тем, кому прописаны профилактика и комплексное лечение опорно-двигательного аппарата. Да и для тех, чья цель — спать меньше, но высыпаться лучше — матрасы Askona станут хорошими помощниками. Коллекцию изделий, определённую этими задачами, компания также представляет покупателям.

В лидерах покупательского спроса последнего времени — подушки и одеяла Sleep Professor:

Они решают основную проблему многих: обеспечивают во время сна максимально комфортную температуру — с ними тепло в холода и прохладно в жару. К плюсам подушек Askona также стоит отнести и тот факт, что они (как и матрасы!) являются анатомическими — поддерживают шейный отдел в правильном положении, что обеспечивает действительно комфортный сон.

Кстати, Askona из тех производителей, которые проповедуют принцип долгого использования своих товаров покупателями. Другими словами, привыкнув к хорошему, искать добра от добра не придётся как минимум несколько лет. Компания предлагает сопутствующие аксессуары, продлевающие жизнь основным товарам. К примеру, водонепронецаемые чехлы на матрасы. Изготовленные по специальной технологии они защищают матрасы от «продуктов жизнедеятельности» организма человека: в частности, не пропускают пот и задерживают частички омертвевшей кожи, а это гарантия того, что матрас всегда будет чистым, да и пылевым клещам места в нём не будет точно.

И ещё раз напомним: торжественное открытие уникальных фирменных салонов компании Askona в Симферополе состоится 7 марта! Не пропустите это масштабное событие!