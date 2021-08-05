Скидки на поездки в Крым всей семьей. Не реклама, а реальность

Для пассажиров поездов «Таврия» введена скидка на семейные поездки в купейных вагонах. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ) – оператора железнодорожных перевозок в Крым. Специальный тариф «СЕМЬЯ» применяется на всех действующих направлениях поездов «Таврия» до конца текущего года во исполнение Постановления Правительства РФ от 9 июня 2021 года № 875.

Скидкой до 50% могут воспользоваться родители (законные опекуны), путешествующие с детьми до 18 лет, при покупке билетов в кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Оформление проезда по тарифу «СЕМЬЯ» производится по полному и детскому тарифам в купейных вагонах поездов дальнего следования.

Перерасчет по уже купленным проездным документам не производится. Можно осуществить возврат, и купить билеты заново с применением льготы. Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготе «СЕМЬЯ», возможен только при возврате всего заказа.

Принимая во внимание популярность семейных путешествий поездами «Таврия», мы запускаем дополнительную льготу, которая позволит существенно сэкономить семейный бюджет наших пассажиров, — отметил генеральный директор ГСЭ Александр Ганов.

Поезда «Таврия» связывают Крымский полуостров с более чем тридцатью крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России региона. Из Симферополя поезда курсируют в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Кисловодск, Мурманск и Тамбов. Из Севастополя и Евпатории — в Москву и Санкт-Петербург/Псков, а также из Москвы в Феодосию.