Склон на Героев Севастополя опять обвалился

Было объявлено, что для аварийных работ в 21.00 движение перекроют, контактную сеть отключат. Троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной будет приостановлено.

Склон с подпорной стеной на ул.Героев Севастополя обваливался 5 и 19 января: на проезжую часть тогда выпадали камни. 20 января обвал был более масштабным: сошедший грунт не только засыпал половину проезжей части, но и повредил троллейбусную контактную сеть. Для ликвидации последствий происшествия пришлось на полдня перекрывать движение по практически единственной улице, связывающей Корабельную сторону с центром Севастополя.

источник: «Севастопольская газета»